Optimisme drijft AEXnaar 600 punten

De AEX-index noteerde rond 11 uur 0,3% hoger bij een stand van 599,48 punten. Bij de start werd 600 punten bijna aangetikt. De Midkap-index verloor 0,3% op 884,4 punten.

De Duitse DAX noteerde 0,5% winst, net als de Britse FTSE, terwijl de CAC 40 in Parijs 0,3% verloor. Duitse werkgelegenheidscijfers sterkten aan.

Op Wall Street scherpten dinsdag de beurzen records aan. Beleggers rekenen op een gedeeltelijke handelsdeal tussen de VS en China. President Trump meldde dat gesprekken voor „een van de belangrijkste handelsdeals ooit” in de eindfase zitten.

„Na bijna twee jaar onderhandelen lijkt er dan toch echt een begin van de-escalatie van de handelsoorlog te komen. En dat is goed nieuws voor beleggers”, aldus Simon Wiersma van ING.

De futures in de VS wezen er op dat de recordjacht vanaf 15.30 uur een vervolg krijgt. Machinebouwer John Deere komt met kwartaalresultaten. nieuwe groeicijfers van de Amerikaanse economie moeten de consensusverwachting van 1,9% toename overtreffen. Vanavond zijn de ogen gericht op het Beige Book van de Amerikaanse centrale bank. Dat geeft een indicatie van de Amerikaanse economische groei.

"Na bijna twee jaar onderhandelen lijkt er dan toch echt een begin van de-escalatie van de handelsoorlog te komen. En dat is goed nieuws voor beleggers"

In Azië hield de Nikkei 0,3% winst. De Japanse overheid zou nieuwe stimuleringsmaatregelen willen doorvoeren. In China boekten de industriële winsten over vorige maand met 9,9% de sterkste daling zien sinds 2011.

Wiersma van ING waarschuwt beleggers alert te blijven. Dit jaar ging veel geld naar obligatiefondsen, en stroomde het deels uit de aandelenmarkten. „Als deze kapitaalstroom omdraait, bijvoorbeeld doordat de geopolitieke spanningen afnemen en beleggers weer meer aandelen willen, biedt dat volgend jaar nog opwaartse ruimte aan de aandelenmarkten en kunnen de rentes iets verder oplopen”, aldus de strateeg van ING Investment Office.

De euro verzwakte bij $1,1007 tegen de dollar. Brentolie won 1,1%. Bitcoin verloor 3% en zakte onder $7000.

DSM in achterhoede

In de AEX ging dataleverancier RELX 0,9% omhoog. De informatie- en dataleverancier koopt het onderdeel 3D4Medical Limited van biotechinvesteerder Malin. Wolters Kluwer ging met 0,8% winst mee.

Financials als ABN Amro, ASR en ING boden steun met 0,3% tot 0,6% koerswinst.

Bij de verliezers noteerde chemicaliëndistributeur IMCD 1% lager.

Chemieconcern DSM belandde in de achterhoede met een min van 0,6%. Bernstein heeft het afvies voor het fijnchemieconcern neerwaarts bijgesteld naar onderwogen.

Galapagos moest 1,4% afstaan. Betalingsverwerker Adyen de grote winnaar van de voorgaande dag gleed 0,7% weg.

Bij de middelgrote fondsen had Fagron de koppositie in handen dankzij 2,2% winst.

PostNL stootte zijn communicatiediensten af aan Paragon.

Aan de andere kant zag kabelbedrijf Altice Europe 4,4% van de koers verdampen.

OCI kwam nog verder onder druk liet nog eens 3% liggen.

Wilt u weten wat de kracht is van dividendbeleggen en wat de gouden tips zijn voor volgend jaar. Volg dan het DFT-seminar van morgenavond. Klik hier om in te schrijven.