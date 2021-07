Boerenprotest voor ruimte, zekerheid en bestaansrecht

Melkveehouder Alex Datema vindt dat de landbouw moet veranderen. Activistische boeren van FDF kwamen onaangekondigd verhaal halen. Ⓒ JOS SCHUURMAN

Boze boeren voeren woensdag actie op het Malieveld in Den Haag en in enkele provinciesteden voor hun bestaansrecht en ruimte. Zij zijn ongerust over allerlei recent gepubliceerde rapporten. Ondanks de grote actiebereidheid, zijn er ook duidelijke tegenstanders. Schapenboer Bart Kemp is voorzitter van Agractie, de organisator van het protest op het Malieveld en wil zo opkomen voor de boerengezinnen. Melkveehouder Alex Datema vindt dit boerenprotest zinloos en zal zich er dus ook niet bij aansluiten.