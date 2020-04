Ex-bestuurder is pensioenfonds 1 miljoen euro schuldig

De ex-directrice was schuldig aan onbehoorlijk bestuur van de organisatie, die in Oost-Nederland actief was. Het bedrijf ging failliet na een waslijst aan misstanden, waaronder problemen met de boekhouding het het niet afdragen van pensioenpremies.

Betalingsregeling

Na het failissement was er een betalingsregeling getroffen met PFZW, waaraan niet voldaan is. Daarom probeerde het pensioenfonds via een dwangbevel toch aan het geld te komen.

De vrouw stelt dat zij duidelijk heeft gemaakt dat zij niet kon betalen. Zij heeft dit alleen niet via de juiste procedures gedaan, waardoor er geen sprake kan zijn van betalingsonmacht.

Dat betekent dat zij zelf verantwoordelijk is voor het afdragen van ongeveer 1 miljoen euro aan achterstallige pensioenpremies, oordeelde de rechter.