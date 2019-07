Einde aan winstreeks Amazon

Amazon meldde over het laatste kwartaal verdiensten van $2,6 miljard, of $5,22 per aandeel, tegen $5,07 een jaar geleden. Analisten mikten vooraf op $5,56 per aandeel. Vooral hoge kosten drukten het resultaat bij het bedrijf.

Ook de omzet steeg niet voldoende: $63,4 miljard in drie maanden tijd tegen $52,9 miljard een jaar geleden. Hier was de verwachting $62,52 mijlard.

Met deze resultaten komt een eind aan een reeks goede kwartaalresultaten voor het bedrijf van Jeff Bezos, die Amazon onlangs naar $1000 miljard marktwaarde tilde en zelf even de rijkste man ter wereld werd.

Voor het lopende kwartaal rekent Amazon op een omzet die tussen de $66 miljard en $70 miljard ligt. Wel verwacht het bedrijf een fors lagere operationele winst dan een jaar eerder door extra investeringen in snelle bezorging.