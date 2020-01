’Kans op koophuis steeds kleiner voor jongeren’

Gewezen Aedes-topman Marnix Norder vindt dat de crisis op de woningmarkt onderschat wordt door de politiek. „Ik kan me er druk om maken dat politici zich er niet druk om maken. Er wordt niet gehandeld alsof er crisis is. Het is nog eens een onderzoekje hier, nog even uitzoeken daar. Als er een grote brand is, wil je ook niet dat de brandweer zegt: ’We gaan even een onderzoekje doen’. Die urgentie mis ik heel erg”, zegt hij in dagblad Trouw.

Achter het net

Er groeit volgens Norder een afhankelijke generatie jongeren op die minder te kiezen heeft. Jongeren blijven noodgedwongen thuis wonen, voor het kopen van een eerste woning moet financiële hulp worden gezocht bij ouders of grootouders. Jongeren die daar geen beroep op kunnen doen, vissen door de hoge huizenprijzen achter het net.

„Er ontstaat een generatie voor wie de kans op een eigen huis steeds kleiner wordt”, stelt Norder. „Kopen wordt haast iets elitairs. Het splijt de samenleving in tweeën.”

De voormalig wethouder in Den Haag voorspelt dat op allerlei plekken „een opstropend en vertragend effect” zal ontstaan. Hij verwijst onder meer naar de langer wordende wachtlijsten, statushouders die in asielzoekerscentra moeten blijven zitten en gescheiden ouders die op campings terechtkomen.