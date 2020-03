Trump over beurscrash: goed nieuws, maar ook ’fake news’

De daling van de olieprijs – de scherpste in één dag sinds 1991 – is volgens Trump ’goed nieuws voor de consument’, omdat de benzineprijzen dalen. Maar dat tegelijkertijd de beurzen zo hard omlaag gaan dat de handel op Wall Street even moet worden stilgelegd, wordt volgens de president dan weer veroorzaakt door ’fake news’, staat in een andere tweet.

Volgens Trump is de paniek over het coronavirus, die de beurzen al langer plaagt, overdreven. Omdat Saoedi-Arabië de oliekranen vol openzet in een poging niet-OPEC-lid Rusland op de knieën te krijgen, kregen de beurzen vandaag te maken met een giftige cocktail. Die zorgde ervoor dat de S&P 500 in de eerste minuten na de openingsbel direct 7% verloor, waarop de handel automatisch een kwartier werd stilgelegd. Dat gebeurde voor het eerst sinds 2008. De markten zijn daarna nauwelijks hersteld.

De prijs van een vat olie kelderde met tientallen procenten.