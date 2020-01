Geen indexatie, maar ook geen verlaging bij grote pensioenfondsen

Een paar maanden geleden leek het er nog op dat de PME-pensioenen misschien wel met 8 procent zouden moeten worden verlaagd. Koolmees besloot eerder echter tot een tijdelijke versoepeling van de regels. PME heeft nu, net als andere pensioenfondsen in Nederland, tot eind volgend jaar om de dekkingsgraad omhoog te krijgen. Volgens PME zou een ingrijpende maatregel als een verlaging niet afhankelijk mogen zijn van een dagkoers. Dit is voor het fonds een van de zaken waar de komende tijd op zal worden ingezet.

De dekkingsgraad van ABP kwam boven de kritische ondergrens uit. Het fonds maakt het concrete niveau van de dekkingsgraad pas later in januari bekend. Dan volgt ook formeel het besluit over de pensioenen, maar van een verlaging bij ABP zal dan dus geen sprake zijn. Hetzelfde geldt voor PME.

Pensioenakkoord

„Niet verlagen van pensioenen is heel belangrijk, want dat creëert rust en dat is hard nodig voor de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord”, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP. Volgens haar is het huidige pensioencontract niet meer van deze tijd. Minister Wouter Koolmees en de sociale partners werken momenteel het nieuwe pensioenakkoord uit.