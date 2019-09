Column: angst belegger is mooi moment om aandelen te kopen

De angsten komen vanuit beide zijden van de Atlantische Oceaan. In de VS koppen de kranten met omgekeerde yieldcurves en angst voor importheffingen. In Europa hebben het sentiment onder investeerders en het vertrouwen in de economie een dieptepunt bereikt. De economische verwachtingen van Nederlandse consumenten zijn gezakt tot het niveau van tijdens de schuldencrisis van de eurozone.

Uit een recent onderzoek onder fundmanagers blijkt dat wereldwijd een derde denkt dat we binnen 12 maanden in een recessie belanden – het hoogste percentage sinds de schuldencrisis. En daarmee zijn er maar weinig mensen die het advies van Buffet opvolgen. Investeerders in de VS hebben dit jaar tot 23 augustus netto zo’n $138 miljard uit beleggingsfondsen en ETF’s gehaald. In de laatste vijf weken ging het zelfs om ruim $50 miljard.

Sombere sentiment is een positief teken

Dit sombere sentiment is een positief teken. Waarom? De markten hebben al een prijskaartje gehangen aan algemeen bekende informatie, zoals angsten, meningen en prognoses. Als de kranten koppen met angst voor importheffingen, de brexit, Iran of de zogenaamde imploderende economie van Europa, hebben markten daar allang rekening mee gehouden en verrekend in de koersen. Als het overal groot nieuws is, is het niet de moeite waard om u er druk over te maken.

Wanneer markten grote angsten vooraf inprijzen, kunnen zelfs slechte uitkomsten een positieve verrassing meebrengen. Denkt u maar eens terug aan de schuldencrisis die Europa zo’n tien jaar geleden in zijn greep hield. Veel mensen waren bang dat de eurozone zou instorten en dat terugkeer naar oude valuta voor chaos zou zorgen. Wat Europa echter doormaakte, was een zware recessie; zeker een moeilijke tijd waarin angsten hoogtij vierden, maar geen ramp – en daarmee beter dan de verwachtingen. Eind 2011 trokken de aandelen in de eurozone weer aan en stegen daarna met 47,2% in 2012 en 2013. Nederlandse aandelen schoten zelfs met 50,5% omhoog.

Deze logica is ook van toepassing op de grote angsten die momenteel spelen. Neem bijvoorbeeld de Brexit. Al jaren hangt de angst voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU als een donderwolk boven ons hoofd. De aandelen hebben dus alle tijd gehad om dat angstbeeld van investeerders te verdisconteren in de koersen. In Nederland is er over alles al druk gespeculeerd; van vertragingen bij de douane waardoor alle producten voor Groot-Brittannië bij de grens dreigen te bederven tot aan tekorten in ziekenhuisvoorraden waardoor levens op het spel komen te staan.

Niet wakker van Brexit

Investeerders hebben de rampscenario’s al lang geleden volledig uitgekauwd en de verwachtingen zo naar beneden bijgesteld, dat markten niet wakker liggen van de recente Brexit-kwestie. Als Groot-Brittannië het hoofd boven water blijft houden en de handel niet volledig instort, worden de verwachtingen ingehaald door de realiteit. Met het doorzetten van de Brexit neemt de onzekerheid af en dat komt zowel Groot-Brittannië als Europa ten goede.

Veel mensen maken zich ook zorgen over Europa’s zwakke productie, maar dat is eveneens oud nieuws dat op verkeerde aannames is gebaseerd. We leven niet meer in de jaren vijftig. Ontwikkelde economieën worden tegenwoordig gedreven door de dienstensector, niet de productiesector. De dienstensector is drie keer zo groot. In de meeste landen in de eurozone, en dat geldt zeer zeker ook voor Nederland, draait de dienstensector op volle toeren.

Importheffingen domineren dan wel het nieuws in Amerika, maar voor de productie wereldwijd zijn de effecten daarvan marginaal. Alle aankomende en nieuwe importheffingen sinds 2017 vertegenwoordigen minder dan een half procent van de bruto wereldwijde productie. Veel ondernemingen omzeilen deze importheffingen door producten over te laden of om te labelen, waardoor de impact nog verder wordt beperkt. Blaffende honden bijten niet, het zijn allemaal positieve signalen.

"Muur van zorgen"

Ik heb al vaak gezegd dat bullmarkten op twee manieren kunnen aflopen. Allereerst is er de fameuze „Muur van zorgen”; wanneer euforie positieve verrassingen uitsluit. Daarnaast is er „De dreun”; een negatieve dreun waarmee vele biljoenen euro’s gemoeid zijn. De financiële crisis is daar een goed voorbeeld van. Alle andere bullmarkten na WOII eindigden in euforie. Dat sluit aan bij de beroemde woorden van Sir John Templeton: „Bullmarkten worden geboren uit pessimisme, groeien bij scepticisme, rijpen bij optimisme en sterven bij euforie.” Als er geen „dreun” is, lopen bullmarkten ten einde wanneer investeerders zich geen zorgen meer maken.

Dat is nu absoluut niet het geval. Aandelen moeten nog steeds hoge „muren van zorgen” overwinnen. Als de euforie echt losbarst, is er alom optimisme. Geld stroomt op dat moment naar aandelenfondsen. Overal wordt gesproken over kansen en niemand heeft het over risico’s. De beleggingswereld steekt de draak met pessimisten, niet met optimisten. Mensen zijn eerder bang dat ze kansen missen dan dat ze verlies lijden. Als ik in zo’n situatie zou zeggen dat er slechte tijden in aantocht zijn, zou u me voor gek verklaren.

Sentiment is geen instrument om de markt te timen. Euforie is eerder te vergelijken met een dimmer dan met een aan-/uitknop. Om dit in het juiste perspectief te zien moet u anders denken en afstand nemen van wat algemeen wordt aangenomen. U kunt zich beter afvragen wat de wijdverbreide angsten in grote lijnen zeggen over het sentiment. Het alternatief is namelijk dat u zich laat leiden door wijdverbreide angsten en halsoverkop uitstapt. Pas als u ziet dat mensen gretig aandelen kopen en risico’s van zich afzetten, moet u gaan denken over uitstappen.

Vandaag de dag doen mensen precies het tegenovergestelde. Wat een mooi moment om aandelen te kopen.

Ken Fisher is bestuursvoorzitter van Fisher Investments Europe, in Nederland opererend als Fisher Investments Nederland, en oprichter en bestuursvoorzitter van Fisher Investments. Twitter: @KennethLFisher