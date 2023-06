’Ook renteverhogingen ECB na de zomer om inflatie aan te pakken’

Volgens Nagel is de inflatie nog steeds te hoog en is er nog een weg te gaan. Na de vergadering in juli neemt de ECB een zomerpauze. Op 14 september is er dan weer een nieuw rentebesluit. Lagarde wilde bij de toelichting op het rentebesluit weinig kwijt over een mogelijke verhoging in september. Op de financiële markten zou inmiddels wel gerekend worden op een verhoging die maand.

Worstelen met inflatie

Nagel zei verder dat de Duitse economie nog steeds worstelt met de gevolgen van de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnt. De Bundesbank rekent voor dit jaar op een economische krimp met 0,3% in Duitsland. In het eerste kwartaal van dit jaar belandde de Duitse economie al in een recessie, met dus twee kwartalen van krimp op rij.

Sterke ingrepen

Voor volgend jaar gaat de Bundesbank dan uit van een groei van 1,2% en 1,3% in 2025. De economie zou dan geholpen moeten worden door een afzwakkende inflatie, sterk stijgende lonen en de robuuste arbeidsmarkt, aldus de Duitse centrale bank. Nagel staat bekend als een voorstander van sterke ingrepen om de inflatie aan te pakken.