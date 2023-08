Column: krijg je een gift van je ouders terug na scheiding?

Den Haag - Stel, je woont samen met je partner en besluit samen een huis te kopen. Jouw ouders schenken alleen aan jou een geldbedrag. Jij investeert dat in het nieuwe huis van jou en je partner. Dolgelukkig met elkaar stappen jullie in het huwelijksbootje. Huwelijkse voorwaarden laten jullie achterwege. Hoe zit het dan met het geld dat je al in het huis hebt geïnvesteerd? Krijgt je dat, als je gaat scheiden, terug?

Je kunt nog zo verliefd zijn, het is toch slim afspraken te maken over wat van wie is. Ⓒ Getty Images