’Deze aandelen moet je hebben in 2021’

In een veelbekeken webinar op DFT hebben beursexperts Nico Inberg (DeAandeelHouder) en Albert Jellema (ProBeleggen) donderdagavond tien tips gegeven die in 2021 geld kunnen opleveren. Inberg zet zijn kaarten op bouwer Heijmans, techinvesteerder Prosus, verzekeraar ASR en gamesfabrikant Electronic Arts. Hij is ook positief over aandelen van cannabisproducenten. „En ik word daar ook rustig van”, zegt hij met een lach.

Basic-Fit, CM.com en Just Eat Takeaway

Jellema heeft voor 2021 hoge verwachtingen van sportschoolketen Basic-Fit, techbedrijf CM.com, maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway en zogenoemde spac’s als Dutch Star Companies 2. Hij denkt dat beleggers ook kunnen verdienen door minder belasting te betalen dankzij hun beleggingen.

Het webinar met de tien kooptips voor 2021 is hier terug te kijken