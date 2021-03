Britse Legal & General heeft ook geen trek in beursgang Deliveroo

Legal and General gaf in de Britse krant Financial Times aan dat het ’zeer onwaarschijnlijk’ is dat in de beursgang van Deliveroo wordt deelgenomen.

Deliveroo dat van plan is begin volgende maand zijn debuut te maken op de beurs in Londen ligt onder vuur vanwege de betaling en werkomstandigheden van de maaltijdbezorgers. Daarnaast worden er vraagtekens gezet over de structuur bij de maaltijdbezorger.

Lockdown

De Britse maaltijdbezorger, zeven jaar geleden opgericht door William Shu en Greg Orlowski, profiteert nog steeds van de sluiting van restaurants, die vrijwel alleen met afhaalmaaltijden iets van hun omzetten kunnen terughalen.

Deliveroo benadrukte dat er wereldwijd veel interesse is van instititionele investeerders voor de beursgang. De maaltijdbezorger is afgelopen maandag begonnen met de roadshow.