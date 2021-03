AEX werkt ochtendverlies weg

De AEX staat om kwart over twaalf 0,1% hoger op 658,6 punten. De index was aan het begin van de handelsdag tot 650 punten weggezakt. Technisch analist Nico Bakker houdt er rekening mee dat de correctie die bij 689 punten begon, nu teneinde is. „Het is pril, maar een hernieuwde aanval richting 689 is goed mogelijk met 670 als tussenstation. Mocht in de komende week daar reeds worden getopt, dan wordt het kritisch. Want op de week- en de maandkaart van de AEX wordt gedreigd met topvorming. Dus de verwachte opleving naar 670 tot 689 zou wel eens de laatste stuiptrekking van de bulls kunnen zijn.”

De AMX stijgt 0,2% naar 978,2 punten.

Elders in Europa is ook herstel opgetreden. Het verlies voor de Duitse DAX en de Franse CAC 40 is tot 0,6% respectievelijk 0,4% teruggelopen. De Britse FTSE 100 staat inmiddels 0,3% hoger.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Powell verwart

Beleggers reageerden donderdag negatief op de mededeling van voorzitter Jerome Powell dat de Fed niet met maatregelen komt om de snel oplopende obligatierentes de kop in te drukken. In reactie hierop stegen de rentes verder tot 1,6% voor Amerikaanse 10-jaars staatspapier en gingen de aandelenkoersen stevig onderuit.

Directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer had echter op een dergelijke verklaring van de Fed gerekend. „Ik denk dat centrale banken niet snel zullen ingrijpen. Een hogere inflatie en een stijging van de obligatierentes is precies het scenario dat zij willen, mede omdat dit goed is voor het financiële stelsel.”

Wierda denkt wel dat de spaarrentes voorlopig extreem laag zullen blijven en vindt aandelen zodoende nog altijd aantrekkelijk. „Maar wij zijn voor onze klanten iets voorzichtiger geworden. En ik zou zeker ook in bedrijven beleggen die profiteren van de prijsstijging van grondstoffen of van de oplopende rentes. Dan denk ik onder meer aan AMG en Aegon.”

De prijs van Brent-olie dikt na 5% toename donderdag met nog 1,9% aan tot $68 per vat, het hoogste punt in dertig maanden. Oliekartel OPEC verraste de markt door de productie niet te verhogen.

Bekijk ook: Waarom olieprijs naar hoogste punt in jaar tijd schiet

Ook Randstad verliest

Bij de hoofdfondsen gaat staalmaker ArcelorMittal met een winst van 1,5% aan kop.

Shell profiteert van de hogere olieprijzen en klimt 1,3%.

De chipmachinemakers ASML en AMSI pakken er 0,9% respectievelijk 1,2% bij. „De aandelen zijn afgelopen dagen afgestraft, er zijn beleggers die ze dan richting het weekend weer oppikken. Ik zie geen fundamentele reden voor herstel voorlopig bij technologiefondsen”, zegt handelaar Cees Smit van Today’s Groep. ,,De markt draait duidelijk van technologie- naar waardeaandelen. Al is er veel volatiliteit.”

Bekijk ook: Chipmaker NXP koopt voor miljarden aandelen in

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway raakt nog eens 2% kwijt. Galapagos levert 1,9% in. Donderdag was het biotechnologiebedrijf nog in trek na positieve onderzoeksresultaten.

Winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield daalt 1,6%.

Bij de middelgrote fondsen staat Boskalis bovenaan met een plus van 4,8%. Het offshorebedrijf sloot donderdag nog lager na zijn cijferpublicatie.

Flow Traders wint 3,6%, na een koersdoelverhoging tot €36 door het Amerikaanse Jefferies met een onveranderd koopadvies. De recente stevige beursschommelingen pakken ook goed uit voor het handelshuis.

Corbion, dat met kwartaalcijfers kwam, staat 3,2% lager dan eerder op een min van 10% te hebben gestaan. ING is teleurgesteld: de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën blijft achter bij verwachtingen, ook van andere analisten.

Air France KLM daalt af met 2,5% verlies. Pharming levert 1,8% in, nadat het biotechnologiebedrijf donderdag nog licht wist te winnen op zijn jaarcijfers.

Bekijk ook: Dollar gaat Pharming geen pijn meer doen

Smallcap ICT Group stijgt 30%, in reactie op het overnamebod van ruim €140 miljoen ofwel €14,50 per aandeel door NPM Capital. Maandag had Gilde al een bod uitgebracht op detacheerder DPA. Wierda schrijft de interesse bij investeringsmaatschappijen toe aan de combinatie van goedkoop geld en het zicht op economische verbetering. „Bovendien zijn de met de strenge regelgeving samenhangende hoge kosten voor kleine beursfondsen bijna niet op te brengen.”

Fietsenreus Accell noteert 13% hoger op meevallende kwartaalcijfers. ING-analist Tijs Hollestelle, die een koopadvies bevestigt, beoordeelt de jaarresultaten als „erg sterk”. Accell troeft ook de gemiddelde consensus van analisten af. Vooral de beperkte schuld van €79,2 versus €219 miljoen aan verwachtingen noemt ING gunstig in coronatijd.

It-dienstverlener Ctac wint op de lokale markt 0,3% in reactie op zijn kwartaalcijfers.

Bekijk ook: Bouwer stadsvervoer voor groei naar beurs NPEX

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.