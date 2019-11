Nikkei begint week met verlies

De hoofdgraadmeter in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,3 procent in de min op 23.331,84 punten. Bandenfabrikant Bridgestone zakte 0,8 procent na een verlaging van de winstverwachting. De Japanse autobouwer Honda heeft ook veel last van de wereldwijd afzwakkende vraag naar voertuigen en verlaagde zijn winstverwachting. Het bedrijf kondigde echter aan om eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeel steeg ruim 4 procent.

In Hongkong, waar maandag opnieuw massaal werd gedemonstreerd, raakte de Hang Seng-index tussentijds 2,5 procent kwijt. De politie zette traangas in tijdens de anti-regeringsdemonstratie in de stad en bevestigde dat een man is neergeschoten. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De beurs in Shanghai daalde 1,2 procent. Aandelen van winkelbedrijven stonden in de belangstelling vanwege de viering van Singles Day in China. Daarnaast bleek dat de inflatie in China in oktober is gestegen tot het hoogste niveau in bijna acht jaar. De inflatie wordt vooral aangejaagd door de sterk gestegen prijzen van varkensvlees vanwege de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het land. De Kospi in Seoul zakte 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter en sloot 0,7 procent hoger.