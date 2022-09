’Kerstpakket wordt boodschappenpakket’

Binnenland

Kamer omarmt plan voltijdsbonus als lokker voor parttimers: ’Maar niet de echte oplossing’

Kamer en kabinet willen een voltijdsbonus om mensen meer uren te laten werken. Maar tegelijk is er ook twijfel over de uitvoerbaarheid van het lokkertje voor parttimers en of dat extraatje de heilige graal is.