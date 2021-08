Premium Het beste van De Telegraaf

Column: geen heldenstatus voor ceo’s is goed nieuws

Door Ken Fisher

Waar zijn alle helden gebleven? We bedoelen: heldhaftige ceo’s. In bullmarkten die al ver op stoom zijn, bestempelen beleggers hele scharen opkomende corporate leaders als vrijwel onfeilbaar. De analisten gaan af op verhalen van visionaire ceo’s over een verre toekomst waarin hun firma’s de markt zullen domineren. Deze stoere verhalen zijn echter verkapte waarschuwingen. Het aanbidden van ceo’s is een teken van ’exuberantie’; een stemming waarbij de bomen tot in de hemel groeien.