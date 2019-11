Peking: consensus bereikt in handelsoverleg

Aan het telefoongesprek namen de Chinese vicepremier Liu He, de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer deel. Ze spraken daarin af verder overleg te voeren over "resterende punten", wat moet leiden tot een gedeeltelijk handelsakkoord. Precieze details over de inhoud van het gesprek gaf het ministerie niet.

Overleg over de zogenaamde eerste fase van een Chinees-Amerikaanse handelsdeal loopt al sinds oktober. Daarin hebben beide kampen concessies gedaan, onder andere op het vlak van import van voedselproducten en intellectueel eigendom.

Mogelijk nieuwe heffingen

De Amerikaanse president Donald Trump sprak vorige week al van een mogelijk snel akkoord. Daarbij benadrukte hij dat Peking in zijn ogen veel meer geïnteresseerd is om een deal te sluiten dan hijzelf.

Als fase één van een overeenkomst met de Chinezen niet voor 15 december rond is, staat Trump evenwel voor de keuze of hij op die datum nieuwe nieuwe importheffingen moet invoeren. De president dreigde daar eerder mee. Het gaat om heffingen van 15 procent op 160 miljard dollar aan goederenimport uit China.

Ook de onrust in Hongkong kan de relatie tussen Peking en Washington onder druk zetten. Het Amerikaanse Congres heeft twee wetsvoorstellen aangenomen waarin de steun wordt uitgesproken voor pro-democratische demonstranten in de autonome Chinese regio.