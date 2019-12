'Trump praat Wall Street handelsvrees aan'

Trump liet vanuit Londen, waar hij voor een NAVO-top is, weten dat het tekenen van een deal met China van hem afhangt. Volgens de president staan de Chinezen juist te popelen om te tekenen. "Het gaat erom of ik dat wil. We zullen zien." Volgens Trump is het "in bepaalde opzichten beter" om pas na de verkiezingen een deal te sluiten. Welke opzichten dat zijn, zei hij niet.

De afgelopen tijd waren er juist positieve geluiden te horen van zowel het Amerikaanse als het Chinese kamp over een voorlopige deal. Daarvoor lijkt een deadline van 15 december logisch, want dan beslist het Witte Huis of extra importheffingen 160 miljard dollar aan goederen uit het Aziatische land doorgaan.

Hogere opening

Trump zei verder na te denken over meer heffingen tegen Frankrijk. Daarmee slaat hij terug voor een zogeheten digitaks die Frankrijk oplegde aan Amerikaanse techbedrijven.

De handelsvrees heeft zijn weerslag op onder meer chipbedrijven. AMD, Micron en Nvidia stonden in de voorbeurshandel flink lager. Chips- en frisdrankmaker PepsiCo maakte bekend BFY Brands over te nemen en kan rekenen op een iets hogere opening.

Lagere sluiting maandag

Qua macro-economisch nieuws volgt kort na de opening van de beurs nog een cijfer over de bedrijvigheid in de regio New York.

Maandag leverde Wall Street ook al in. De Dow-Jonesindex sloot toen 1 procent lager op 27.783,04 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent tot 3113,87 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent tot 8567,99 punten.