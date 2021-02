Wolters Kluwer voorzichtig na hogere jaarwinst

Vorig jaar heeft Wolters Kluwer een 8% hogere nettowinst geboekt van €721 miljoen. De omzet van de uitgever van vakinformatie voor artsen, bankiers, fiscalisten en juristen bleef echter vlak op €4,6 miljard.

Geraakt

Volgens ceo Nancy McKinstry heeft de coronapandemie vorig jaar vooral de gedrukte uitgaven van Wolters Kluwer geraakt. Ook was het lastiger voor de onderneming om nieuwe klanten te winnen. Maar de digitale activiteiten met langlopende contracten bleven goed draaien, aldus McKinstry.

Voor 2021 gaat Wolters Kluwer uit van een stijging van de winst per aandeel van 4% tot 6%. Maar in het eerste halfjaar kunnen de resultaten minder groeien, omdat de onderneming in de eerste helft van 2020 veel werk verrrichte voor Amerikaanse banken bij het verlenen van noodleningen aan MKB-bedrijven.

Hoger dividend

De aandeelhouders van Wolters Kluwer worden getrakteerd op een dividend van €1,36. Dat is 15% meer dan een jaar eerder. Ook koopt de informatieleverancier dit jaar voor €350 miljoen aan aandelen in. Van dat inkoopprogramma is €50 miljoen al afgerond.

"Overgangsjaar voor Wolters Kluwer"

Dit vindt DFT-verslaggever Bernard Vogelsang:

„Wolters Kluwer is het coronajaar 2020 goed doorgekomen. Dat is vooral te danken aan langlopende contracten met klanten en kostenbesparingen. Maar de coronacrisis heeft wel de omzetgroei gedrukt, omdat het lastiger was nieuwe klanten te werven. Net als voor veel andere bedrijven is 2021 ook voor Wolters Kluwer een overgangsjaar. Ceo Nancy McKinstry gaat uit van een geleidelijk herstel vanaf het tweede halfjaar. Voor Wolters Kluwer wordt het wel lastiger om de winst dit jaar te laten groeien, omdat veel kostenbesparingen vorig jaar al zijn doorgevoerd.”

Volg Bernard Vogelsang op Twitter: @BA_Vogelsang