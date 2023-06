Premium Het beste van De Telegraaf

Energietransitie vreet schaarse ruimte havens: ’Alle partijen moeten samenwerken’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Transportbedrijven moeten vrachten combineren om aantal vervoersbewegingen te verminderen. Ⓒ ANP/HH

Antwerpen - Bedrijven, overheden en havenbedrijven moeten veel inniger samenwerken om te zorgen dat de havens de opdracht die de energietransitie van hen vraagt, aan te kunnen. De overgang naar duurzame energie doet een enorm beroep op de ruimte in zowel havens aan zee als in het binnenland, dat het een hels karwei is om ook nog alle goederen te kunnen vervoeren.