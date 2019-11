Er lijkt deze dagen geen ontkomen aan: bijna elke dag meldt zich wel weer een actiegroep tegen de luchtvaart dat Schiphol best kan krimpen of dat nachtvluchten overbodig zijn. De timing is niet toevallig. Halverwege december moet minister Cora van Nieuwenhuizen duidelijkheid geven over waar ze naar toe wil met de luchtvaart. Actiegroepen halen alles uit de kast om de minister onder druk te zetten.