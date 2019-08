Punch Powertrain wil bijna 200 banen schrappen

De directie van Punch Powertrain in Sint-Truiden kondigde de ontslagen van 188 werknemers aan tijdens een bijzondere ondernemingsraad, zo meldt persbureau Belga op basis van de vakbonden ACV-CSC Metea en ABVV Metaal. Vorige week legden werknemers het werk neer nadat onrust was ontstaan door mediaberichten over de ontslagen. De betrokken werknemers mogen nu zelf kiezen of ze naar huis gaan of aan het werk blijven.

Punch Powertrain kampt met moeilijke marktomstandigheden. De autosector staat al langer onder druk, zeker in China. Het bedrijf benadrukt overigens dat er nog voldoende perspectief is, mede door een grote deal met autofabrikant PSA.