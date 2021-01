AEX poetst goed gesmeerd verlies weer weg

De AEX staat rond vier uur 0,2% hoger op 632,79 punten. De AMX stijgt 0,3% naar 945,36 punten.

De overige Europese beurzen laten een negatief beeld zien. Frankfurt en Parijs zakken licht weg.

De Britse premier Boris Johnson sloeg maandagavond in een televisietoespraak alarm over de nieuwe virusvariant en de druk op de ziekenhuizen. Heel Engeland gaat daardoor weer in lockdown.

In Georgia wordt vandaag om twee Senaatszetels gestreden. Indien de Democraten deze winnen, krijgen zij de meerderheid in de Senaat in handen. Zij kunnen dan het coronasteunpakket uitbreiden, maar ook belastingverhogingen doorvoeren.

Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat de Democratische kandidaten in Georgia volgens de opiniepeilingen dichter bij de Republikeinse kanshebbers zijn gekomen. „De markt had lange tijd niet stil gestaan bij een scenario dat Biden alsnog een meerderheid zou kunnen krijgen in de Senaat. Deze uitkomst is minder goed zijn voor Wall Street doordat Biden de focus heeft gericht op meer belastingen en het inperken van de macht van grote techfondsen, terwijl de Republikeinen alleen maar dwars willen liggen.”

Eind deze week komen nog cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten. Volgens Marey is de banenmotor in de VS weer aardig stilgevallen als gevolg van de nieuwe coronarestricties. „De coronabesmettingen zijn nu door heel Amerika zichtbaar, ook in de landelijke gebieden. De verwachting is dat er vorige maand 62.000 banen zijn bijgekomen en dat de werkloosheid licht is toegenomen.”

"Glas halfvol"

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers in Amsterdam nog steeds het glas halfvol zien ondanks de onzekerheid over de uitslag in Georgia. „Met een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat zou Biden meer armslag krijgen om zijn beleid uit te voeren. Het ligt ook niet voor de hand dat hij daarna snel de belastingen gaat verhogen. Daarmee zou Biden de nieuwe coronasteun gelijk ondermijnen.”

Verder is het vooral wachten op de start van het nieuwe cijferseizoen die bij de hoofdfondsen door ASML later deze maand wordt afgetrapt. Schutte wijst er op dat de chipsector weinig last heeft van de tweede coronagolf gelet op de verhoging van de prognoses vanuit de Duitse chiphoek. „Naar verwachting komt er wel meer beweeglijkheid op de aandelenmarkten doordat de waarderingen vooral op Wall Street erg hard zijn opgelopen, waardoor er mogelijk meer voorzichtigheid bij beleggers kan gaan komen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen dikt Unibail-Rodamco-Westfield 2,8% aan. Het vastgoedconcern moest op maandag nog fors terrein prijsgeven.

Shell zit stevig in de lift met een koerssprong van 5% naar een piek sinds juni vorig jaar in reactie op de ophanden zijnde deal bij oliekartel OPEC. Het aanhoudende vertrouwen dat met het openzetten van de economie de vraag naar olie fors gaat aantrekken, speelt daar een rol bij, stelt Schutte.

ABN Amro is eveneens aardig op dreef en pakt er 3,1% bij.

Prosus volgt met een vooruitgang van 1,6%. Bij de door analist Corné van Zeijl (Actiam) gepeilde beleggingsexperts is de techinvesteerder dit jaar het favoriete AEX-fonds.

De toeleverancier aan de voeding- en farmasector DSM en chemicaliëndistributeur IMCD staan met minnen van 2,2% en 1,4% onderaan. Philips kijkt aan tegen een verlies van 1,6%.

Bij de middelgrote fondsen valt Boskalis in de smaak met een winst van 2,7, op het nieuws dat het mee mag helpen de Antwerpse ring compleet te maken. Dit levert zo’n €100 miljoen op. De baggeraar en maritieme dienstverlener kondigde ook een overname in het VK voor €90 miljoen aan.

Bodemonderzoeker Fugro boekt een vooruitgang van 2%. Nieuwe koploper OCI is goed voor een plus van 3,3%.

JDE Peet’s zakt 1,5%, na maandag zonder concrete aanleiding al stevig te zijn weggezakt. De koffieproducent is eind vorig jaar de AMX-index gepromoveerd.

Smallcap Heijmans wint 1,3%, na het binnenhalen van een opdracht om meer dan 700 studentenwoningen in Eindhoven te bouwen voor circa €60 miljoen.

Bouwbedrijf Oranjewoud wint op de lokale markt 0,8%. Maandag stapte bestuurder en grootaandeelhouder Gerard Sanderink op.