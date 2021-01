AEX raakt onder druk van DSM energie kwijt

De AEX staat rond half drie fractioneel lager op 630,75 punten. Maandag bereikte de belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter met 631 punten de hoogste slotstand in nagenoeg negentien jaar. De AMX stijgt 0,1% naar 943,7 punten.

De overige Europese beurzen laten na de plussen op maandag ook beperkte fluctuaties zien.

De Britse premier Boris Johnson sloeg maandagavond in een televisietoespraak alarm over de nieuwe virusvariant en de druk op de ziekenhuizen. Heel Engeland gaat daardoor weer in lockdown.

In Georgia wordt vandaag om twee Senaatszetels gestreden. Indien de Democraten deze winnen, krijgen zij de meerderheid in de Senaat in handen. Zij kunnen dan het coronasteunpakket uitbreiden, maar ook belastingverhogingen doorvoeren.

"Glas halfvol"

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat beleggers in Amsterdam nog steeds het glas halfvol zien ondanks de onzekerheid over de uitslag in Georgia. „Met een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat zou Biden meer armslag krijgen om zijn beleid uit te voeren. Het ligt ook niet voor de hand dat hij daarna snel de belastingen gaat verhogen. Daarmee zou Biden de nieuwe coronasteun gelijk ondermijnen.”

Verder is het vooral wachten op de start van het nieuwe cijferseizoen die bij de hoofdfondsen door ASML later deze maand wordt afgetrapt. Schutte wijst er op dat de chipsector weinig last heeft van de tweede coronagolf gelet op de verhoging van de prognoses vanuit de Duitse chiphoek. „Naar verwachting komt er wel meer beweeglijkheid op de aandelenmarkten doordat de waarderingen vooral op Wall Street erg hard zijn opgelopen, waardoor er mogelijk meer voorzichtigheid bij beleggers kan gaan komen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 3,2% nog steeds aan kop. Het winkelvastgoedfonds herstelt daarmee grotendeels van de stevige terugval op maandag.

Shell klimt 2,7%. De OPEC-landen en Rusland kunnen het nog altijd niet eens worden over een beperking van de olieproductie. Schutte benadrukt dat de verdere opleving van het olie- en gasconcern samenhangt met het vertrouwen dat de economie snel weer open gaat en de vraag naar olie daardoor weer sterk gaat aantrekken.

ABN Amro is eveneens aardig op dreef en pakt er 2,7% bij.

Prosus volgt met een vooruitgang van 1,2%. Bij de door analist Corné van Zeijl (Actiam) gepeilde beleggingsexperts is de techinvesteerder dit jaar het favoriete AEX-fonds.

De toeleverancier aan de voeding- en farmasector DSM en chemicaliëndistributeur IMCD staan met minnen van 1,9% en 1,3% onderaan. Winstnemingen zetten staalproducent ArcelorMittal 1,1% lager.

Bij de middelgrote fondsen valt Boskalis in de smaak met een winst van 2,7, op het nieuws dat het mee mag helpen de Antwerpse ring compleet te maken. Dit levert zo’n €100 miljoen op. De baggeraar en maritieme dienstverlener kondigde ook een overname in het VK voor €90 miljoen aan.

Bodemonderzoeker Fugro boekt een vooruitgang van 2%. Nieuwe koploper OCI is goed voor een plus van 3,3%.

JDE Peet’s zakt 1,5%, na maandag zonder concrete aanleiding al stevig te zijn weggezakt. De koffieproducent is eind vorig jaar de AMX-index gepromoveerd.

Smallcap Heijmans wint 1,3%, na het binnenhalen van een opdracht om meer dan 700 studentenwoningen in Eindhoven te bouwen voor circa €60 miljoen.

Bouwbedrijf Oranjewoud wint op de lokale markt 0,8%. Maandag stapte bestuurder en grootaandeelhouder Gerard Sanderink op.