Shell neemt AEX op sleeptouw

De AEX staat na tien minuten handel 0,4% hoger op 633,6 punten. Maandag bereikte de belangrijkste Amsterdamse beursgraadmeter met 631 punten de hoogste slotstand in nagenoeg negentien jaar. De AMX zakt 0,1% naar 941,7 punten.

De meeste overige Europese beurzen doen het rustig aan.

De Amerikaanse beurzen begonnen het nieuwe jaar juist beroerd, met verliezen van 1,3% voor de Dow Jones en van 1,5% voor de Nasdaq-index. De indexfutures wijzen er wel op dat bij opening van de handel om half vier vanmiddag enig herstel kan plaatsvinden.

In Azië bleven beleggers vanochtend net als maandag terughoudend. De Japanse Nikkei-index sloot 0,4% lager.

De Britse premier Boris Johnson sloeg maandagavond in een televisietoespraak alarm over de nieuwe virusvariant en de druk op de ziekenhuizen. Heel Engeland gaat daardoor weer in lockdown.

In Georgia wordt vandaag om twee Senaatszetels gestreden. Indien de Democraten deze winnen, krijgen zij de meerderheid in de Senaat in handen. Zij kunnen dan het coronasteunpakket uitbreiden, maar ook belastingverhogingen doorvoeren.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 1,9% aan kop. Het winkelvastgoedfonds herstelt daarmee deels van de stevige terugval op maandag.

Shell wint 1,6%, hoewel de olieprijzen iets wegzakken omdat de OPEC-landen en Rusland nog steggelen over een nieuw productieakkoord.

Techinvesteerder Prosus volgt met een vooruitgang van 1,2%.

Heineken en ING staan met minnen van 1% onderaan.

Boskalis klimt 0,4%, op de aangekondigde overname van een Britse maritieme dienstverlener voor €90 miljoen.

Smallcap Heijmans wint 1%, na het binnenhalen van een opdracht om meer dan 700 studentenwoningen in Eindhoven te bouwen voor circa €60 miljoen.

In bouwbedrijf Oranjewoud is nog niet gehandeld. Maandag stapte bestuurder en grootaandeelhouder Gerard Sanderink op.