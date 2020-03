Remmenfabrikant stapt in bij bandenreus

Brembo die onder meer remmen maakt voor de luxe automerken Ferrari, Tesla en BMW stapt via zijn moedermaatschappij voor 2,4% in Pirelli.

De Italiaanse remmenfabrikant benadrukte verder dat de deelneming in Pirelli voor de lange termijn zal zijn. De onverwachtse stap werd echter niet vooraf medegedeeld.

De Italiaanse bandenfabrikant die net als Brembo actief is in de Formule 1 heeft op de beurs in Milaan forse averij opgelopen met een terugval naar het laagste niveau sinds de beurgang in 2017.