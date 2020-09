DSM verkoopt groot deel materialentak

DSM zat al een tijd met zijn materialentak in zijn maag. Zwakte in onder andere de auto-industrie werd dit jaar verder verergerd door de coronacrisis, waardoor deze onderdelen al een poos te maken hadden met dalende opbrengsten.

Het Heerlense concern stelt een boekwinst te maken met de deal. DSM ontvangt daarbij ongeveer 1,4 miljard euro in contanten. Ook worden bestaande schulden van de overgenomen DSM-onderdelen betaald. De overname is naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar rond.