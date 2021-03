Column: beeld van achterblijvende lonen is misverstand

Ⓒ ANP/HH

Politiek Nederland heeft afscheid genomen van het loonmatigingsgeloof. Dat bleek misschien wel het duidelijkst bij de door alle partijen in de Tweede Kamer in 2019 aangenomen motie van de SP, waarin staat dat de lonen achtergebleven zijn bij de economie en dat de lonen in het grote bedrijfsleven, waar mogelijk, met 5% verhoogd moeten worden.