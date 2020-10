Jumbo-familie wil nu ook de hoofdprijs

Frits van Eerd, topman van het familiebedrijf Jumbo, bekijkt in 2016 de schappen van een filiaal in Veghel. Ⓒ Foto: ANP/HH

AMSTERDAM - Met de onderhandelingen over een overname van Hema zet de familie Van Eerd, eigenaar van supermarktketen Jumbo, wederom een grote stap in de retailwereld. Op de drempel van het 100-jarig bestaan van het supermarktbedrijf wordt, als alles goed gaat, de zoveelste slag geslagen. De komende acht weken is het alles of niets.