Nikkei wint op Fed-besluit en Apple-cijfers

De toeleveranciers van Apple in de regio lieten een gemengd beeld zien na de resultaten van de iPhonemaker. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke beurs in Tokio gesloten bleef vanwege een vrije dag in Japan.

Apple boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht dankzij sterke iPhoneverkopen. Ook de verkopen van de Mac-computers stegen hard.

Het concern liet verder weten geen last te hebben gehad van leveringsproblemen door het wereldwijde chiptekort, maar waarschuwde wel voor een mogelijke impact op verkopen van de iPad en Mac.

In Seoul zakte Apple-toeleverancier LG Display 3 procent. In Hongkong won AAC Tech 0,1 procent en de Taiwanese chipmaker TSMC daalde 0,3 procent.

’Boete Tencent’

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,5 procent. De Britse bank Standard Chartered, die ook een beursnotering heeft in Hongkong, steeg 1,6 procent.

De bank die zich vooral richt op opkomende markten zag de winst in het eerste kwartaal sterker dan verwacht stijgen dankzij het economische herstel van de coronacrisis.

Tencent won 1 procent in Hongkong. Volgens persbureau Reuters wil de Chinese mededingingsautoriteit een aanzienlijke boete opleggen aan het internetbedrijf vanwege monopoliepraktijken.

De boete zal wel lager zijn dan die van de Chinese webwinkel Alibaba, die een recordbedrag van omgerekend 2,3 miljard euro moest betalen. De Chinese autoriteiten zijn al enige tijd bezig met het aanscherpen van het toezicht op grote techbedrijven.