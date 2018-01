Shell aast op Eneco

Eneco is nu nog in handen van 53 gemeenten, maar die willen in overgrote meerderheid van hun belang in het Rotterdamse bedrijf af. Behalve Shell zou ook het Franse fosiele energiebedrijf Total zich oriënteren op een bod op Eneco. Daarnaast worden investeerders HAL en CVC getipt, alsmede de nutsbedrijven Engie en Verbund uit respectievelijk Frankrijk en Oostenrijk.

Tussen een deel van de aandeelhoudende gemeente en Eneco zelf is inmiddels knallende ruzie uitgebroken. Veel aandeelhouders die hun aandelen willen verkopen, menen dat Eneco te weinig meewerkt aan een verkoopproces dat voor hen het meest zou opleveren.

In een brief aan alle deelnemende gemeenten laten ze weten dat ze de raad van commissarissen naar huis wil laten sturen. Die zou te veel de oren laten hangen naar de directie van het bedrijf die liever een beursgang zou willen dan een onderhandse verkoop aan één partij.