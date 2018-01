Cao-akkoord cabinepersoneel KLM

De achterban stemde donderdagavond in met een loonverhoging van 3,5%, een verbeterde winstdelingsregeling en een vrijwillige vertrekregeling, die KLM had voorgesteld. In ruil daarvoor gaat de purser meewerken in de cabine, iets dat gedurende anderhalf jaar leidde tot een geschil tussen de stewardessen en de KLM-directie. Daardoor sleepten de onderhandelingen zich voort.

„Andere domeinen hadden al ingeleverd, waardoor wij niet konden achterblijven”, zegt voorzitter Annette Groeneveld van de VNC tegen De Telegraaf. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 2016 en is geldig tot medio volgend jaar. „We zijn blij met de structurele loonsverhoging.”

Er is donderdagavond sprake van grote opluchting bij directie en vakbond door het gesloten akkoord. „Vanzelfspreken ben ik blij dat de ledenraad van de VNC vanavond heeft instemd met het bereikte onderhandelingsresultaat. Hierdoor kunnen we verder bouwen met elkaar”, zegt president-directeur Pieter Elbers in een reactie.

Volgens de KLM-directie ontstaan er geen tekorten in de sterkte door de vrijwillige vertrekregeling, aldus een verheugde rsoneelsdirecteur Aart Slagt. „Dit akkoord verdient zich snel weer terug. Er ontstaan geen tekorten, omdat we door een vrijwillige vertrekregeling en deeltijdwerk weer jong nieuw cabinepersoneel kunnen aannemen.”

Bij vakbond VNC is circa 70% van het cabinepersoneel aangesloten. Het is nog onduidelijk wat het personeel doet dat is aangesloten bij FNV. Zij dreigden eerder deze week met een staking.