VS richt pijlen op Europa met dreiging extra importheffingen

Met de heffingen zouden de VS illegale Europese staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus willen vergelden. De Europese Unie en de Amerikaanse regering liggen al jarenlang overhoop over deze subsidies. Vorig jaar stelde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de Amerikanen in het gelijk en gaf toestemming om op 7,5 miljard dollar aan Europese export strafheffingen te mogen invoeren.

De handelsgezant van het Witte Huis heeft nu een lijst gepubliceerd met extra producten uit Europese landen waarop mogelijk extra importheffingen gaan gelden. Na een consultatieperiode zouden die tarieven op 26 juli gaan gelden. In de lijst van nieuwe producten waarop strafheffingen gaan gelden staan onder andere olijven, trucks, bier, gin en wodka.

Eerder voerden de VS ook al heffingen in op Europese producten, onder andere op kazen uit Nederland. Daarbij hanteert handelsgezant Robert Lighthizer de tactiek om de producten voor heffingen om de zoveel tijd te laten rouleren, wat voor onzekerheid bij bedrijven kan zorgen.

Overigens klaagt de EU bij de WTO ook over vermeende verboden staatssteun door de VS aan Boeing. Hierover wordt later dit jaar een uitspraak verwacht.