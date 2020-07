Facebook zag gebruikerspiek in coronakwartaal

Facebooks sociale netwerken zijn in het tweede kwartaal vaker gebruikt omdat mensen in delen van de wereld te maken hadden met lockdowns. Zowel het aantal dagelijks actieve gebruikers als de maandelijks actieve gebruikers steeg met 12 procent op jaarbasis. Daarmee is wel een piek bereikt, want Facebook verwacht dat de aantallen in het derde kwartaal gelijk blijven of zelfs licht dalen als mensen weer andere activiteiten kunnen ondernemen.