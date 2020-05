Nog steeds dringen bij de hypotheekadviseur

In maart kwamen er bijna 60.000 hypotheekaanvragen binnen, meldt Hypotheek Data Nederland (HDN). Dat was het hoogste aantal in vier jaar.

Ook in april werden er nog 54.000 aanvragen ingediend, ondanks de Paasdagen. Dat is zo’n 75% hoger dan normaal in april, gekeken naar de afgelopen vier jaar.

Digitaal

Die hypotheek aanvragen doen de meeste mensen dan weer wel digitaal. Hypotheekadviseurs bieden hun dienstverlening vanwege de coronacrisis overwegend online aan.

In maart kwam bijna een kwart van de aanvragen op rekening van oversluiters, in april was dat al bijna 30%. Ter vergelijking: in april 2019 was slechts zo’n 15% van de aanvragen voor het oversluiten van de hypotheek.

Sinds het begin van de coronacrisis lopen de hypotheekrentes, na jaren van dalen, weer licht op. Dit zal de reden zijn dat menig huiseigenaar nu wil oversluiten.

Meer kopers

Uit de data van HDN blijkt ook dat er meer mensen zijn die een huis hebben gekocht in april 2020 dan in dezelfde maand een jaar eerder. Er zijn wel minder mensen die een huis kopen dat aanzienlijk duurder is dan het huis dat zij al hebben, zogenoemde opstromers.