Storing bij WhatsApp: berichten komen niet meer aan

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Tegen persbureau Reuters zegt een woordvoerder van Meta (waar WhatsApp onder valt) dat het „bekend is dat mensen problemen ervaren bij het versturen van berichten.” Er wordt gewerkt aan het zo snel mogelijk herstellen van WhatsApp. De dienst heeft meer dan twee miljard gebruikers wereldwijd.

Op Twitter is de hashtag #whatsappdown trending en versturen veel gebruikers grappige plaatjes - memes geheten - over de storing. Volgens AlleStoringen begonnen de problemen iets na kwart over negen.