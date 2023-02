Premium Het beste van De Telegraaf

Column: ceo’s van multinationals zijn losgezongen van realiteit

Door Martin Visser

De bonusgraaiende ex-Philipstopman Frans van Houten lijkt niet aan te voelen welke maatschappelijke wind er waait Ⓒ ANP/HH

Een winst van 38 miljard is ’idioot veel geld’. En dat er een paar miljard aan de aandeelhouders wordt teruggegeven is ook ’een ongelofelijke hoop geld’ en daar moest hij ook even van ’met zijn ogen knipperen’. Maar ja, wat doe je eraan?