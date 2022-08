Strop Duitse varkenshouders neemt hap uit verkoop veevoer For Farmers

De totale verkoop van veevoer zakte met ruim 7 procent in vergelijking met een jaar eerder tot 4,5 miljoen ton. ForFarmers zegt dat het importverbod voor varkens uit Duitsland, dat door China in eind 2020 werd ingesteld, nog steeds van kracht is. Het bedrijf wijst erop dat onlangs bij varkens in het westen van Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens, Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat het importverbod binnenkort zal worden opgeheven.

"Warme sanering"

In Nederland is volgens ForFarmers krimp vanwege de „warme sanering” in de varkenshouderij. Daarbij worden varkensbedrijven financieel ondersteund door de overheid bij het stopzetten van de activiteiten.

Bekijk ook: Grondstofprijzen zitten ForFarmers dwars

De omzet van de onderneming uit het Gelderse Lochem steeg met 21,5 procent tot 1,6 miljard euro, vooral gedreven door het doorberekenen van de gestegen grondstof- en energieprijzen, vooral in het tweede kwartaal. De brutowinst steeg met 18 procent tot 257 miljoen euro.

In een toelichting zegt de onlangs aangetreden topman Chris Deen dat de resultaten beter zijn dan verwacht, onder uitdagende marktomstandigheden. Hij stelt ook dat de aanpak van de stikstofcrisis tot een gepolariseerd maatschappelijk debat leidt en grote onrust onder veehouders. „Wij roepen de politiek op ruimte te bieden voor een gesprek, waarin alles bespreekbaar is. Samenwerken en innoveren is effectiever en beter dan alleen saneren. Bovendien is perspectief een randvoorwaarde voor duurzaam ondernemen, in welke sector dan ook”, aldus Deen.

ForFarmers zegt verder dat er nog veel onzekerheden zijn, vooral door de oorlog in Oekraïne. ForFarmers vindt het daarom niet verstandig een uitspraak te doen over de resultaten in de tweede helft van het jaar.