Grootste kwartaalwinst ExxonMobil ooit dankzij sterke olieproductie

Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten profiteerde onder meer van een hogere productie uit olievelden in de VS en voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika. Daardoor konden de lagere energieprijzen worden gecompenseerd.

De nettowinst bedroeg 11,4 miljard dollar, de hoogste winst ooit in een eerste kwartaal voor ExxonMobil. In de eerste drie maanden van vorig jaar was de winst 5,5 miljard dollar. Destijds werd het resultaat nog gedrukt vanwege een miljardenafschrijving door ExxonMobil op de Russische activiteiten door het vertrek uit Rusland door de oorlog in Oekraïne.

ExxonMobil produceert uit nieuwe velden in het olierijke gebied Permian Basin dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt. Daar wordt met schaliewinning olie uit gesteentes gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te spuiten.

Meer opgepompt

Daarnaast pompt het bedrijf meer olie op uit velden voor de kust van Guyana. De productie van olie en gas nam daardoor met 160.000 vaten (van 159 liter) per dag toe naar het equivalent van meer dan 3,8 miljoen vaten per dag.

Het bedrijf uit Texas heeft nu al vier kwartalen op rij een winst van meer dan 10 miljard dollar geboekt. ExxonMobil keert vele miljarden uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend en de inkoop van eigen aandelen. Ook wordt gespeculeerd dat de onderneming vanwege de enorme oorlogskas een grote overname kan doen.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde onlangs dat ExxonMobil gesprekken voert met olieproducent Pioneer Natural Resources die ook actief is in het gebied Permian Basin.

De grote Amerikaanse branchegenoot Chevron maakte bekend in het eerste kwartaal een winst te hebben behaald van 6,6 miljard dollar. De miljardenwinsten in de olie-industrie hebben tot felle kritiek geleid van de Amerikaanse president Joe Biden. Hij zei dat die woekerwinsten zijn geboekt over de rug van de consument die juist meer moest betalen voor brandstof aan de pomp.