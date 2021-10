Premium Het beste van De Telegraaf

Peter van der Geest is de achtste Meesterslager van het land ’Diervriendelijk bestaat niet in mijn vak, dieren met respect behandelen bestaat wel’

Door Arnold Aarts Kopieer naar clipboard

Echtgenote Janine van der Geest in de winkel aan de Raadhuisstraat.

HEEMSTEDE - Met een spanningsboog van hoogstens tien seconden was school niet de favoriete periode uit zijn leven. Desondanks dook Peter van der Geest (58) onlangs toch weer de boeken in. Het afstoffen van alle kennis over ambachtelijke worsten was nodig om zichzelf Meesterslager te mogen noemen. Gisteren was de inauguratie.