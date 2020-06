Avontuur Duitse bankenbestormer eindigt in de cel

Voormalig ceo en grootaandeelhouder Markus Braun van Wirecard in 2019. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Het Wirecard van topman en grootaandeelhouder Markus Braun was jarenlang op weg om traditionele banken weg te blazen. Maar het avontuur van de baas van het Duitse antwoord op Amerikaanse technologiegiganten als Google, Facebook en PayPal eindigt vooralsnog in een cel in München.