Smartphones die levens redden? Slimme apparaten kunnen ongeluk detecteren

Door Chris Broesder

Smartphones en smartwatches kunnen 112 automatisch bellen. Ⓒ Getty Images

Google Pixel-telefoons en recente iPhones en Apple Watches kunnen soms levens redden. Zo detecteren ze wanneer de eigenaar bij een auto-ongeluk betrokken is. Deze slimme functie kan in sommige gevallen levens redden. Het gebeurt echter ook weleens dat het loos alarm is.