Hollands Sif levert grootste funderingen windmolens ooit voor Dogger Bank

Die hebben een diameter van 8,6 meter, wat volgens Sif bijna de maximale omvang is die het bedrijf kan maken in zijn bestaande fabrieken.

Bekijk ook: SIF zet meer winst neer ondanks coronacrisis

Dogger Bank ligt tussen de 130 en 190 kilometer van de Britse kust in de Noordzee en moet het grootste offshore-windpark ter wereld worden en 6 miljoen Britse huishoudens van stroom gaan voorzien. Sif is nu begonnen met de eerste productie van de 95 monopiles voor de eerste fase van Dogger Bank.

Sif is betrokken bij de bouw van Hollandse Kust Zuid, een groot windmolenpark. Ⓒ Ramon van Flymen

Sif was in het derde kwartaal nog bezig de laatste monopiles te bouwen voor het windpark Hollandse Kust Zuid. Vanwege de tijd die de ombouw van productielijnen voor Dogger Bank A in beslag nam zwakte de productie afgelopen kwartaal wat af.

Bekijk ook: Winstgevendheid Sif valt flink terug

Sif zag zijn orderboek verder groeien naar 450 kiloton, van 400 kiloton aan het eind van de eerste helft van dit jaar. Het gaat dan om definitieve opdrachten en exclusieve onderhandelingen. Sif zette in de eerste negen maanden van dit jaar een omzet in de boeken van 332 miljoen euro, met een bedrijfsresultaat van 28 miljoen euro.

Windturbinebouwer SIF op de Tweede Maasvlakte. Ⓒ ANP/HH

Het beursgenoteerde Sif is bezig te kijken naar nog grotere monopiles met een diameter van 11,5 meter, een lengte van 120 meter en een gewicht van 2500 ton. Voor die nieuwe generatie windmolens moet de productiefaciliteit in Rotterdam flink worden uitgebreid en die in Roermond worden aangepast om eind 2024 dergelijke funderingen te kunnen bouwen.

Bekijk ook: Walvissen plagen de productie voor SIF

Daarbij mikt Sif op een jaarlijkse productie van tweehonderd stuks. Het bedrijf neemt daarover in juli volgend jaar een investeringsbesluit. Sif is ook al aan het kijken naar de mogelijkheid van monopiles met een diameter van 15 meter.