5 vragen: Huurprijzen die stijgen én dalen

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Er is iets geks aan de hand met de huurprijzen. In een stad als Amsterdam daalt de prijs van een huurwoning, terwijl in de buitengebieden de huurwoningen in de vrije sector juist duurder worden. Dit blijkt uit de eerste kwartaalcijfers van dit jaar van Vastgoed Management Nederland (VGM NL) en makelaarsvereniging NVM. Huurwoningen in de vrije sector beginnen vanaf €752. Vijf vragen over de huurmarkt in de vrije sector.