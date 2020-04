Dit is voorlopig te krap. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nunspeet - Met de wc-rol onder de arm over de camping lijkt dit vakantieseizoen uitgesloten. Het openbare sanitair op de vakantieparken is voorlopig gesloten vanwege de coronacrisis. De Veluwse chaletbouwer Flevohome reikt de helpende hand: privébadkamers voor elke tent- of campingstandplaats.