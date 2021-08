’Unilever onder vuur activist Nelson Peltz voor verbeteringen’

Dat meldt een analist van de Amerikaanse vermogensbeheerder Bernstein woensdag. Peltz zou vinden dat Unilever zijn aandeelhouders met de huidige koers- en winstontwikkeling blijft teleurstellen en dat ingrepen nodig zijn.

Peltz, medeoprichter en beheerder van Trian Fund Management, heeft na bijna vier jaar het bestuur van Unilevers sectorgenoot Procter & Gamble verlaten.

„Dus is het een logische vraag waar hij zijn aandacht vervolgens op zou richten”, aldus Bernsteins analist Bruno Monteyne in een notitie van het concern. Dat wordt in zijn ogen Unilever.

Peltz zou volgens Bernstein zijn talloze contacten kunnen gebruiken om druk uit te oefenen op de top van Unilever en bijvoorbeeld met afgedwongen verkoop van onderdelen meer waarde realiseren. Het aandeel noteert dit jaar 2% verlies, waar de AEX 24% rendement boekt sinds 1 januari.

’Ondergewaardeerd’

„Sommigen kunnen beweren dat Unilever baat zou hebben bij verkoop van de divisie Foods & Refreshment”, suggereert Monteyne. Hijzelf heeft een advies van ’underperform’ op Unilever geplakt.

Eerder was Peltz met zijn fonds Trian succesvol in het aandringen op financiële verbetering voor aandeelhouders bij PepsiCo, Mondelez en Familiy Dollar.

Bekijk ook: Brits hof keurt verhuizing Unilever goed

Unilever verwacht volgens Bloomberg in september de eerste ronde met biedingen voor de overname van grote delen van zijn theehandel.

Bekijk ook: Afgesplitste theedivisie van Unilever kan naar beurs

Unilever en Tristan weigerden commentaar, aldus Bloomberg.