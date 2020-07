Betaalbare rust in de natuur

Uitvaartondernemer Alexander van der Pijl bij een van de eerste graven op Geestmerloo Ⓒ Amaury Miller

Koedijk - De gloednieuwe natuurbegraafplaats Geestmerloo nabij Alkmaar lijkt op een golfbaan in ontwikkeling, met jonge boompjes, kale heuvels en spannende waterpartijen. Uitvaartondernemer Alexander van der Pijl verplaatst zich in stijl over het terrein: in een golfbuggy.