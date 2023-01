Fors lagere omzet voor chipbedrijf Intel door zwakkere vraag

De omzet ging met 32 procent omlaag naar 14 miljard dollar in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2022 was een daling van de inkomsten met 20 procent tot 63,1 miljard dollar te zien. Het bedrijf had vorig jaar meerdere keren de verwachtingen naar beneden bijgesteld vanwege de afzwakkende vraag. Intel heeft aangekondigd de kosten met miljarden dollars te willen verlagen. Daarbij gaan ook banen verloren.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar voorziet de onderneming uit het Californische Santa Clara een omzet tussen de 10,5 miljard tot 11,5 miljard dollar. Dat is veel minder dan analisten hadden verwacht. In een toelichting zei topman Pat Gelsinger dat er economische tegenwind is voor Intel. Hij stelt wel dat het bedrijf vooruitgang boekt met zijn reorganisatieplannen.

Intel leed in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 664 miljoen dollar. Dat was nog een winst van 4,6 miljard dollar een jaar eerder. Over heel 2022 werd een winst in de boeken gezet van 8 miljard dollar, tegen bijna 20 miljard dollar in 2021.