Amsterdam - Corona zorgt volgens KPN-topman Joost Farwerck voor een ’ongekende digitalisering van de Nederlandse samenleving’. Dat betekent niet dat we meer zijn gamen en online televisie en video kijken, maar ook online thuiswerken, onderwijs volgen en meer beveiling thuis krijgen. „Dat was altijd iets voor de lange termijn, maar dat is nu met een hele grote klap opeens dichterbij gekomen.”