Rabo: daling toerisme Nederland met 50%

Ook Nederland ontsnapt volgens analisten niet aan de sombere trend. „Wij houden er rekening mee dat het aantal toeristen in Nederland dit jaar met 50 procent zal dalen”, zegt analist Jos Klerx van Rabobank.

Zelfs in het gunstigste scenario gaan volgens de WTTC in de Europese Unie dit jaar 8,8 miljoen van de 22,6 miljoen banen in de toeristische sector verloren. De schade aan de economie bedraagt dan 510 miljard euro. Dat komt neer op een krimp met 39 procent ten opzichte van 2019.

In het ongunstigste geval kunnen er in de EU 18,3 miljoen banen verloren gaan, en loopt de economische schade op tot meer dan 1000 miljard euro. Vooral internationale reizigers laten het na de virusuitbraak afweten.